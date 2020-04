Mundo Kim Jong-un estaria morto ou em estado vegetativo Sem aparições públicas, aumentam rumores sobre saúde nas imprensas chinesa e japonesa; líder não é visto desde o dia 11 de abril

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, estaria em estado vegetativo após ter tido complicações em uma cirurgia no coração, segundo informações de um médico enviado pela China, vizinha e aliada. As informações sobre o estado de saúde do norte-coreano foram tema de matérias na imprensa americana, chinesa e japonesa neste sábado, 25, além de ser um dos assuntos m...