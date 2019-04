Mundo Kim Jong-un chega à Rússia para reunião com Vladimir Putin Líder da Coreia do Norte viajou em um trem blindado até Vladivostok

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou nesta quarta-feira (24) em Vladivostok, no extremo-oriental da Rússia, onde se reunirá com o presidente Vladimir Putin nesta quinta (25). Kim, que viajou em um trem blindado desde Pyongyang, foi recebido por uma orquestra militar em frente à estação ferroviária da cidade russa. Em entrevista à emissora estatal Rossiy...