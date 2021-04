Mundo Kamala Harris vende apartamento de luxo em Washington por R$ 11 milhões De acordo com o Wall Street Journal, o apartamento fica em um condomínio do complexo Westlight, no bairro West End

Kamala Harris, 56, passou a residir na Blair House, próxima à Casa Branca, enquanto o Observatório Naval, casa oficial da vice-presidência americana, passa por reformas. Sem precisar se preocupar com moradia pelos próximos 4 anos, ela está se desfazendo do apartamento em que morava em Washington. De acordo com o Wall Street Journal, o apartamento fica em um condom...