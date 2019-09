Mundo Justiça francesa decide arquivar processo contra Air France por acidente no voo Rio-Paris Nesta investigação, que começou há mais de uma década, tanto a Airbus quanto a Air France foram acusadas por "homicídio involuntário"

Dez anos depois da morte de 228 pessoas no acidente do voo Rio-Paris, a Justiça francesa decidiu nesta quinta-feira, 5, arquivar o processo contra as companhias Airbus e Air France por causa do acidente. Os juízes responsáveis pelo caso não atenderam ao pedido dos promotores, que haviam se posicionado a favor de ação unicamente contra a companhia francesa, posição que h...