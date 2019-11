Mundo Justiça eleitoral declara vitória de Luis Lacalle Pou no Uruguai Vitória coloca fim a 15 anos de governo da Frente Ampla no país e foi confirmada após recontagem

Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, é o novo presidente do Uruguai. A Justiça eleitoral do país confirmou nesta quinta-feira (28) sua vitória diante do candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez, depois de contabilizar os "votos observados", como são chamados os votos de mesários e militares que trabalham na eleição. A divulgação do resultado da eleição de dom...