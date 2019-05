Mundo Justiça bloqueia temporariamente parte do projeto de muro de Trump Haywood Gilliam, do tribunal de Oakland, acatou um pedido apresentado por uma coalizão de 20 estados (a maioria governados por democratas), e duas entidades, de direitos civis e ambientais

Um juiz federal dos Estados Unidos emitiu uma ordem que bloqueia temporariamente uma parte do muro na fronteira com o México que o presidente Donald Trump pretende construir. Haywood Gilliam, do tribunal de Oakland, na Califórnia, acatou um pedido apresentado por uma coalizão de 20 estados (a maioria governados por democratas), e duas entidades, de direitos civis ...