Mundo Juiz ordena prisão preventiva de ex-presidente peruano por 36 meses Pedro Pablo Kuczynski, acusado de lavagem de dinheiro no escândalo envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, foi acusado de pertencer a organização criminosa

Um tribunal peruano ordenou nesta sexta-feira (19) a prisão preventiva do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, que está internado em uma clínica de Lima por problemas cardíacos, no contexto de uma investigação por suposta lavagem de dinheiros no caso envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. "O Terceiro Tribunal de Investigação Permanente Nacional Preparatória Especi...