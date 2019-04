Mundo Juiz afirma que homem tem o "direito" de fazer sexo com a esposa mesmo sem consentimento Declaração foi feita quando ele analisava o caso de um homem casado com uma mulher de 20 anos, que sofre de problemas mentais e estaria incapacitada de consentir com os atos

Um juiz fez uma consideração no mínimo controversa na durante uma audiência no Reino Unido. Analisando um caso, o magistrado ponderou que um homem o direito “humano” de continuar a manter relações sexuais com a esposa, de 20 anos, que sofre de problemas mentais e estaria incapacitada de consentir com os atos. A colocação polêmica foi proferida pelo juiz Justice Hayden...