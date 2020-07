Mundo Jovens fazem festa e dão prêmio para quem pegar Covid-19 Situação ocorreu no Alabama; Estados Unidos são o país mais afetado do mundo, com 128 mil mortes e 2,7 milhões de contaminações

Estudantes universtários do Alabama, nos Estados Unidos, fizeram uma festa com uma competição que premia a primeira pessoa infectada pela Covid-19. O 'vencedor' da disputa recebe um valor em dinheiro arrecadado com as entradas da festa. A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, deixou cerca de 521 mil mortos em todo o planeta - um quarto nos EUA. Os Estados U...