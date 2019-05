Mundo Jovem se machuca ao tentar comer polvo vivo durante live; assista Rosto de chinesa chegou a sangrar após tentáculo do animal ficar preso em sua pele

Uma blogueira chinesa viralizou nas redes sociais na última quarta-feira, 8, após ter sido atacada por um polvo ao tentar comê-lo vivo durante uma transmissão ao vivo na internet. No vídeo, a jovem se desespera e chora ao perceber que os tentáculos do animal ficaram presos em sua pele. Durante cerca de 50 segundos, ela se esforça para se livrar do animal, o que ...