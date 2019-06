Mundo Jovem morre após sofrer acidente com patinete elétrica Homem de 25 anos bateu contra um caminhão em Goutte d'Or. Em Goiânia, equipamentos começaram a ser utilizados em março deste ano

Em Paris, na França, um homem de 25 anos morreu nessa segunda-feira (10) depois de sofrer um acidente com uma patinete elétrica. Esse é o primeiro relato de acidente fatal envolvendo o equipamento no mundo. Segundo as informações do Terra, o jovem colidiu em um caminhão em em Goutte d'Or, perto de Montmartre. O motorista do veículo foi detido pela políci...