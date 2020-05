Mundo Jovem de 18 anos é flagrado dirigindo Mercedes a 308 km/h O carro, do pai do motorista, acabou sendo rebocado pela polícia

Um motorista de 18 anos foi flagrado pela polícia de Ontario, no Canadá, dirigindo a 308 km/h. A velocidade era mais que o triplo do permitido em uma rodovia da província. Para efeito de comparação, em setembro de 2005 o colombiano Juan Pablo Montoya quebrou o recorde de velocidade da Fórmula 1 ao fazer 372,6 km/hora. O incidente no Canadá foi registrado no último...