Mundo Jovem é preso suspeito de tiroteio em sinagoga na Califórnia O atentado, numa comunidade de classe média alta, deixou uma mulher morta e três pessoas feridas

A polícia do condado de San Diego, na Califórnia, prendeu o jovem de 19 anos John Earnest, responsável pelo ataque à sinagoga de Poway. O tiroteio, numa comunidade de classe média alta com 48 mil habitantes ao norte de San Diego, deixou uma mulher morta e três pessoas feridas. Em entrevista coletiva, o xerife do condado, William Gore, explicou que investigadores do FBI...