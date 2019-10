Mundo Jornalista relata caso de assédio por Johnson

O toque indevido em uma jovem jornalista, episódio que Boris Johnson nega que tenha ocorrido, ameaçava ofuscar ontem um congresso do Partido Conservador, do qual o primeiro-ministro participou para incentivo à realização do Brexit no mês que vem. Charlotte Edwardes, editora do jornal The Sunday Times, contou em um artigo publicado no domingo que o incidente ocorreu...