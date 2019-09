Mundo Johnson rejeita pedir nova data para o Brexit

Em um discurso ao Parlamento britânico - que retomou suas atividades ontem por decisão da Suprema Corte, após ser suspenso pelo primeiro-ministro -, Boris Johnson disse que não buscará um adiamento do Brexit mesmo com a lei aprovada que o força a fazê-lo.O discurso marcou incoerência com declarações anteriores do premiê, nas quais ele prometia cumprir a lei e o Rei...