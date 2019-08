Mundo Johnson reaviva desejo das Irlandas de reunificação Além de atiçar busca escocesa por independência, ameaça de premiê de deixar a União Europeia sem acordo pode prejudicar tratado de paz irlandês

A ameaça do Reino Unido de deixar a União Europeia sem um acordo, repetida diversas vezes nos últimos dias pelo premiê Boris Johnson, reavivou o desejo de unificação das Irlandas e pode prejudicar o acordo de paz que pôs fim a três décadas de conflito envolvendo os dois países, com pelo menos 3.600 mortos. As declarações também atiçaram o desejo de independência da E...