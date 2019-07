Mundo Johnson diz que vai concluir Brexit “custe o que custar” Novo primeiro-ministro afirma que vai fazer “um acordo melhor” com a União Europeia e cumprir saída no dia 31 de outubro

Boris Johnson, um fervoroso defensor da saída do Reino Unido da União Europeia, tornou-se ontem oficialmente o novo primeiro-ministro britânico. Em seu primeiro discurso, ele projetou uma visão otimista do futuro, apesar do impacto do Brexit, que ele prometeu cumprir no prazo de 31 de outubro. Ex-chanceler e prefeito de Londres por dois mandatos, Johnson é uma figur...