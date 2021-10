Mundo Jogadora de vôlei é decapitada pelo Talibã por não usar hijab, diz jornal A morte aconteceu no início de outubro, mas foi divulgada apenas agora por questões de segurança. A família e o treinador se manteve em silêncio por medo de ameaças

O Talibã, grupo extremista que tomou o poder no Afeganistão em agosto e que persegue mulheres, decapitou a jogadora de vôlei Mahjabin Hakimi, que representava a seleção do país do Oriente Médio. As informações são do jornal Independent na versão com idioma persa. De acordo com o veículo, a morte aconteceu no início de outubro, mas foi divulgada apenas agora pelo t...