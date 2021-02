Mundo Japão sofre com falta de leitos e testes, e milhares se isolam em casa para tratar Covid Diante da disparada de casos e da sobrecarga do sistema médico no Japão, pessoas com sintomas de Covid-19 estão enfrentando encruzilhadas

No dia 1º de fevereiro, Mayumi, 50, sentiu-se mal e teve febre de 38°C. Ela ligou para o centro de saúde da cidade de Toyohashi, a 283 km de Tóquio, para relatar os sintomas e verificar a possibilidade de realizar o teste para Covid-19. Do outro lado da linha, a atendente perguntou se ela havia tido contato com alguém diagnosticado. "Não que eu saiba", Mayumi respondeu. Logo depois...