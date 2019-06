Mundo Japão retomará caça comercial de baleias em julho Atividade será feita no mar do Leste e não no Oceano Antártico

O Japão retomará a partir do dia 1º de julho a caça comercial de baleias na região de Hokkaido, após o país ter abandonado em dezembro a Comissão Internacional da Baleia (IWC), informou nessa sexta-feira (7) a agência "Kyodo". A informação foi confirmada por fontes do setor pesqueiro da cidade de Kushiro, a ilha mais setentrional do arquipélago. Tóquio anunciou qu...