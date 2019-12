Mundo Japão registra o menor número de nascimentos desde 1899 Segundo relatório do Ministério da Saúde do país, o total estimado de bebês nascidos em 2019 é de 864 mil, queda de 54 mil em relação a 2018

A taxa de natalidade no Japão atingiu seu menor nível desde o início dos registros, em 1899. Segundo relatório do Ministério da Saúde do país, o total estimado de bebês nascidos em 2019 é de 864 mil, queda de 54 mil em relação a 2018. É o 4º ano consecutivo que o número fica abaixo de 1 milhão. O número de mortes também atingiu recorde: 1,3 milhão. É a maior cifra ...