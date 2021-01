Mundo Japão defende aliança no Indo-Pacífico contra a China Primeiro-ministro Yoshihide Suga reafirmou que os Estados Unidos são a relação prioritária de seu país e defendeu estabilidade na região

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, defendeu ontem a aliança entre seu país, os Estados Unidos, a Índia e a Austrália contra a China, visando promover “um Indo-Pacífico livre”.Em sessão virtual do Fórum Econômico Mundial, Suga afirmou que a relação com os EUA, centro da política externa japonesa desde a derrota na Segunda Guerra Mundial em 1945, segue send...