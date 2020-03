Mundo Itália vai fechar escolas e universidades até meados de março pelo coronavírus País tem a maior epidemia da doença em todo o continente europeu

O governo da Itália anunciou nesta quarta-feira, 4, que vai fechar todas as suas escolas e universidades a partir da quinta-feira, 5. Estratégia de contenção do coronavírus, a medida se estenderá até meados de março. Ao todo, o Ministério da Saúde já contabiliza 79 mortes, 2.263 e 160 pessoas curadas da doença no país. A decisão foi tomada pelo chefe de Governo Giusep...