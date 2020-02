Mundo Itália tem segunda morte por coronavírus e cidades fecham escolas e comércio Na cidade de Codogno, onde foi identificado o primeiro paciente em estado crítico, a avenida principal está vazia

Autoridades de 12 cidades no norte da Itália começaram a tomar medidas restritivas neste sábado, após o país contabilizar a segunda morte por coronavírus em meio ao crescente número de infectados que não tinham vínculos direto com a origem do vírus. Ao todo, 25 pessoas estão infectadas. Os contágios secundários levaram as autoridades locais nas cidades da Lombardi...