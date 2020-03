Mundo Itália tem 756 novas mortes por coronavírus Depois de ter registrado o recorde de 969 novas mortes na sexta-feira, a Itália viu esse número diminuir pelo segundo dia consecutiv

A Itália registrou ontem 756 novas mortes por coronavírus e 5.216 novos infectados, de acordo com dados do ministério da Saúde italiano. Com isso, o número de casos da doença no país europeu subiu de 92.472 para 97.689 e o total de óbitos aumentou de 10.023 para 10.779. O ministério informa, também, que 13.030 pessoas já foram curadas da Covid-19.Depois de ter regist...