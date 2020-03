Mundo Itália denuncia mais de 2 mil por violar isolamento imposto pelo governo Até agora, Covid-19 causou a morte de mais de mil pessoas no país

Após o governo da Itália anunciar medidas restritivas de circulação para conter a propagação do novo coronavírus, pelo menos 2.162 pessoas foram denunciadas por violar as regras impostas no país. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Palácio do Viminale, sede do Ministério do Interior. Entre os denunciados, há 113 empresários e 35 pessoa...