Mundo Itália apresenta projeto para reconstruir arena do Coliseu O custo da reconstrução é estimado em 18,5 milhões de euros, e as obras devem começar até o fim de 2021 ou início de 2022

O ministro de Bens Culturais da Itália, Dario Franceschini, apresentou neste domingo (2) um plano ambicioso de reconstrução da arena do Coliseu de Roma, o que permitirá a realização de eventos no antigo anfiteatro. O projeto, o desafio mais ambicioso e contestado do político, foi revelado no dia em que a empresa de engenharia veneziana "Milan Ingegneria" venceu...