Mundo Itália aperta restrições, e Natal da pandemia fica sem viagens e ceias Novo decreto, que passa a valer na sexta (4), concentra as medidas mais rígidas na época das festas

Quando o ministro italiano Francesco Boccia (Relações Regionais) disse, na semana passada, que neste ano o menino Jesus precisaria nascer duas horas antes, estava dado o sinal de que este será um Natal bem diferente dos outros. A confirmação veio na noite desta quinta (3), quando o premiê Giuseppe Conte anunciou duras regras para conter a propagação do coronavírus no per...