Israel retira Brasil do quadro de países proibidos para viagens e origem de turistas A autorização passa a valer a partir da próxima segunda (4)

O governo de Israel aprovou nesta sexta (1º) uma recomendação do Ministério da Saúde do país que retira o Brasil, a Bulgária e a Turquia da lista de países proibídos como destino de viagens de israelenses e origem de turistas. As nações eram as últimas que restavam na lista vermelha de países. A autorização passa a valer a partir da próxima segunda (4). Até o mome...