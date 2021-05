Mundo Israel corrige informação e afirma que não entrou em Gaza por terra Mais de 100 pessoas já morreram em conflito

O Exército de Israel corrigiu a informação de que tropas do país avançaram por terra na Faixa de Gaza e que mantém apenas ataques aéreos contra os grupos palestinos. "A aviação e as tropas terrestres estão, atualmente, conduzindo ataques aéreos em objetivos no interno da Faixa de Gaza. Houve um problema de comunicação", disse o porta-voz militar, tenent...