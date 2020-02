Mundo Israel aprova indicação de general para embaixada Para ser oficializado como embaixador, seu nome ainda precisa ser aprovado no plenário do Senado

O governo israelense aprovou ontem a indicação do general Gerson Menandro Garcia de Freitas para assumir a embaixada do Brasil em Tel Aviv.A concessão do agrément foi confirmada pelo Itamaraty. O agrément é o nome usado pela diplomacia para o consentimento de um Estado para que um diplomata estrangeiro seja nomeado para ocupar funções em seu território.Para ser ofici...