Israel antecipa retorno do uso de máscaras em locais fechados Antes prevista para a próxima semana, regra entrou em vigor hoje

O governo de Israel decidiu antecipar para esta sexta-feira (25) a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial por conta do aumento dos casos de Covid-19 dos últimos dias. O Ministério da Saúde ainda recomendou que os israelenses usem a proteção também ao ar livre se forem para eventos com grande aglomeração de pessoas. A nota oficia...