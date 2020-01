Mundo Iranianos convidam para investigação

Inicialmente, autoridades do Irã disseram que não entregariam à Boeing e a investigadores americanos as caixas-pretas da aeronave da Ukraine International Airlines (UIA) que caiu em Teerão na quarta-feira, 8. Normas internacionais, no entanto, preveem que as investigações devem ser acompanhadas pelo país fabricante da aeronave (EUA), o país de destino (Ucrânia) e países que...