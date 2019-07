Mundo Irã ultrapassa limite de urânio enriquecido

O Irã ultrapassou o limite de armazenamento de urânio enriquecido previsto no acordo de 2015 com grandes potências, informou ontem o chanceler do país, Mohamed Javad Zarif, desafiando uma advertência dos signatários europeus para que se mantivesse leal ao pacto apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos.O chanceler disse também que nunca cederá à pressão dos Est...