Mundo Irã recua em acordo nuclear e anuncia enriquecimento ilimitado de urânio A declaração do país do Oriente Médio acontece em meio a uma escalada na tensão entre o país e os Estados Unidos, que na sexta-feira, 3, matou o general iraniano Qassim Suleimani em Bagdá

O Irã anunciou neste domingo, 5, que vai renunciar ainda mais aos compromissos feitos em um acordo nuclear em 2015 com seis potências mundiais, mas que continuará cooperando com o órgão de fiscalização nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), de acordo com a televisão estatal. A declaração do Irã a...