Mundo Irã promete retaliar ataque a petroleiro na Arábia Saudita A declaração foi dada neste sábado, 12, pelo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do País, Ali Shamjani

O Irã prometeu responder ao ataque contra um de seus petroleiros na costa da Arábia Saudita. A declaração foi dada neste sábado, 12, pelo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do País, Ali Shamjani. Ele afirmou que foram esclarecidas pistas sobre quem preparou o que ele chamou de 'ataque com mísseis' contra o navio Sabiti. "A pirataria marítima e ...