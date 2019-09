Mundo Irã pede ao setor petrolífero que se prepare para ataque dos EUA Ministro iraniano teme possível ataque físico ou cibernético

O ministro iraniano do Petróleo, Biyan Zangané, pediu hoje (29) a todas as empresas e instalações do setor petrolífero do país que estejam em estado "totalmente alerta" face a um possível ataque físico ou cibernético dos Estados Unidos. Zangané, que recentemente supervisionou a segurança de várias refinarias, ordenou que todas "as medidas administrativas, técnic...