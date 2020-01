Mundo Irã não entregará caixa-preta de avião ucraniano aos EUA, que pedem cooperação A Boeing é sediada nos EUA, nação com a qual o Irã não tem relações diplomáticas

O Irã não entregará a caixa-preta do avião ucraniano que caiu nesta quarta-feira, 8, após decolar de Teerã à fabricante de aviões Boeing, informou o chefe da agência de aviação civil iraniana, Ali Abedzadeh. A Boeing é sediada nos EUA, nação com a qual o Irã não tem relações diplomáticas. A autoridade também disse que não está c...