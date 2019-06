Mundo Irã derruba drone dos EUA em meio a escalada nas tensões entre os dois países No pano de fundo, estão crescentes tensões entre os dois países desde que o presidente americano, Donald Trump, decidiu retirar Washington do acordo nuclear internacional firmado com o Irã em 2015

A Guarda Revolucionária do Irã derrubou um drone dos Estados Unidos nesta quinta-feira, informaram autoridades americanas e iranianas, em meio a um cenário de escalada nas tensões entre Teerã e Washington. De acordo com as Forças iranianas, o drone foi derrubado porque estava invadindo o espaço aéreo do país persa, enquanto duas autoridades americanas disseram, sob c...