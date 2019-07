Mundo Irã apreende navio britânico no Estreito de Ormuz Medida seria retaliação a sequestro de embarcação iraniana

O Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, guarda revolucionária do Irã, anunciou nesta sexta-feira (19) a apreensão de um navio petroleiro do Reino Unido no Estreito de Ormuz. A ação acontece cerca de duas semanas depois de as autoridades de Gibraltar, enclave britânico na Espanha, terem sequestrado um navio iraniano, o Grace 1, acusado de violar sanções intern...