Mundo Irã ameaça suspender importações do Brasil

O Irã ameaçou cortar as importações do Brasil se a Petrobras não reabastecer os dois cargueiros iranianos carregados de milho que estão parados desde junho no Porto de Paranaguá por falta de combustível. A estatal alega que as embarcações são alvo de sanções americanas e teme ser punida.Em entrevista à agência Bloomberg, o embaixador do Irã em Brasília, Seyed Ali Sagh...