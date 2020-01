Mundo Irã admite que 'acidentalmente' abateu avião ucraniano Todas as 176 pessoas a bordo da aeronave morreram; Exército diz que responsáveis serão processados e Ucrânia e Canadá cobram punição para responsáveis e transparência nas investigações

O Irã reconheceu neste sábado que suas forças armadas "involuntariamente" derrubaram o avião ucraniano que caiu no início desta semana, matando todos os 176 a bordo, depois do governo do país ter negado repetidamente as acusações de que era responsável pela tragédia. O avião foi abatido na última quarta-feira (08), horas após o Irã lançar um ataque contra duas...