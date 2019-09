Mundo Indígena Davi Kopenawa e Greta Thunberg vencem 'Nobel alternativo' Greta inspirou jovens e amplificou demandas por mudanças climáticas urgentes; Kopenawa foi reconhecido pela luta entre os indígenas e pela defesa da Amazônia

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg recebeu nesta quarta-feira, 25, um prêmio da fundação Right Livelihood Award conhecido como 'Nobel Alternativo'. De acordo com a instituição, Greta, de apenas 16 anos, "inspirou" e "amplificou" as demandas políticas "por uma ação climática urgente que reflete fatos científicos", tornando-se a "voz poderosa" de toda uma geração d...