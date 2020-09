Mundo Incêndios florestais na Costa Oeste dos EUA matam ao menos 15 e forçam milhares a buscar abrigo Mais de 500 mil pessoas tiveram que evacuar casas no Oregon, e outras centenas de milhares em Washington e na Califórnia

Uma série de incêndios florestais na Costa Oeste dos EUA matou ao menos 15 pessoas, causou a destruição de centenas de imóveis e forçou centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas. Segundo as autoridades locais, nos últimos dias dez pessoas morreram em decorrência dos incêndios no estado da Califórnia, enquanto outras quatro morreram no estado de Oregon...