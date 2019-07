Mundo Incêndio florestal na Alemanha ameaça detonar munições da Segunda Guerra Até o início da tarde, o incêndio já havia atingido 430 hectares de floresta a cerca de 50 quilômetros a sudoeste da cidade de Schwerin

Cerca de 400 bombeiros e soldados das Forças Armadas da Alemanha trabalham nesta segunda-feira (1°) para combater um dos maiores incêndios florestais já registrados no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no leste do país. Até o início da tarde, o incêndio já havia atingido 430 hectares de floresta a cerca de 50 quilômetros a sudoeste da cidade de Schwerin. Agora ...