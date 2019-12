Mundo Incêndio em Vegas deixa 6 mortos e 13 feridos

O Corpo de Bombeiros de Las Vegas, no Estado americano de Nevada, informou que seis pessoas morreram e 13 ficaram feridas naquele que, segundo as autoridades, foi o pior incêndio da história da cidade. A origem das chamas, segundo os bombeiros, parece ser acidental, já que o prédio não contava com sistema de calefação e alguns moradores estavam usando fogões como uma for...