Mundo Incêndio em hospital contra Covid-19 mata ao menos 82 em Bagdá O incêndio no hospital Ibn al-Khatib foi causado pela explosão de um cilindro de oxigênio

Um incêndio em um hospital para pacientes de Covid-19 em Badgá, no Iraque, deixou ao menos 82 mortos e 110 feridos na madrugada deste domingo (25). O incêndio no hospital Ibn al-Khatib foi causado pela explosão de um cilindro de oxigênio. Muitas das vítimas estavam internadas com ventilação mecânica quando a explosão ocorreu, causando o fogo que se espalhou...