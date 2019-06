Mundo Incêndio em fábrica na Indonésia deixa 30 mortos

Pelo menos 30 pessoas, entre elas três crianças, morreram nesta sexta-feira, 21, em um incêndio que destruiu uma casa que funcionava como fábrica de fósforos na província de Sumatra do Norte, no oeste da Indonésia, segundo informaram fontes oficiais. As autoridades averiguam se as crianças estavam trabalhando ou acompanhando seus pais na fábrica e se haviam mais...