Mundo Incêndio de grande proporção atinge a catedral de Notre Dame em Paris; veja vídeo 🎥 Corpo de Bombeiros presta atendimento; ainda não há informações de vítimas ou danos

Um incêndio de grande proporção atingiu a Catedral de Notre Dame, no centro de Paris, na França, na tarde de segunda-feira (15). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre vítimas ou danos. As labaredas começaram por volta das 18h50 no horário de Paris e 13h50 no horário brasileiro. O fogo pode estar relaci...