Mundo Incêndio atinge castelo histórico no Japão Fogo destruiu o salão principal e outras estruturas do monumento

Um incêndio que começou na madrugada desta quinta-feira (31) no histórico Castelo de Shuri, em Okinawa, no Japão, destruiu o salão principal e outras estruturas do monumento, patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), anunciaram as autoridades. O alerta de incêndio foi dado às 2h40 (17h40 de quarta-feira, em Lis...